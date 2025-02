Onu, il consiglio di sicurezza dà l'ok a risoluzione Usa su Ucraina

25 febbraio 2025 a

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato con dieci voti a favore, zero contrari e cinque astensioni la risoluzione Usa sull’Ucraina, dopo che tutti gli emendamenti (sia quelli di Mosca sia quelli degli europei) erano stati bocciati per ragioni procedurali o per il veto della Russia. Tra gli astenuti, la Francia e la Gran Bretagna, due membri permanenti che avrebbero potuto usare il loro potere di veto.

Il messaggio di Fazzolari: “Da tre anni la libertà sconfigge l'imperialismo russo”

La risoluzione Usa chiede una rapida fine della guerra in Ucraina, ma non menziona l’aggressione russa. I 5 Paesi astenuti sono Francia, Slovenia, Grecia, Danimarca, Regno Unito. I russi hanno votato a favore. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva in precedenza respinto una risoluzione elaborata dagli Stati Uniti, poi approvata dopo essere stata emendata che affermava che il conflitto è il risultato di una «invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Federazione Russa»