Bat Yam, esplosi ordigni su bus vuoti: era pronto un attacco terroristico "nell'ora di punta"

Paura a Bat Yam, la città israeliana a sud di Tel Aviv dove alcuni ordigni, posizionati in alcuni autobus parcheggiati, sono esplosi. Erano stati programmati per detonare all’unisono nella mattina di domani, nell'ora di punta. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media locali. Così progettato, si apprende, l’attacco avrebbe potuto causare un pesante bilancio di vittime. Dei cinque dispositivi ritrovati dalla polizia, di apparente fabbricazione artigianale, ne sono esplosi tre, ma senza recare danni a persone. Secondo il capo della polizia di Tel Aviv, Haim Sargarof, le prime indagini sembrano dimostrare che l’attacco possa essere stato organizzato dalla Cisgiordania.

In uno degli ordigni inesplosi, riferiscono le cronache locali, si è trovata una scritta che parla di "vendetta da Tulkarem", nome di una località della Cisgiordania in cui le Forze di difesa (Idf) hanno di recente compiuto una imponente operazione di anti terrorismo. Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha fatto sapere di ricevere in modo diretto gli aggiornamenti dalle autorità locali, mentre il ministro dei Trasporti Miri Regev ha disposto la sospensione delle corse di tutti i mezzi pubblici di trasporto. Secondo Channel 12, che cita fonti di sicurezza, si tratta di un "attacco terroristico strategico".