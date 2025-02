Usa, l'Apple segue Trump: come cambia il nome del Golfo del Messico sulle mappe

12 febbraio 2025 a

a

a

Dopo Google anche Apple ha cambiato la denominazione ’Golfo del Mestico' in ’Golfo d’America' sulle sue mappe. Nel suo primo giorno in carica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato di modificare il nome ufficiale con cui nel Paese ci si riferisce a quel tratto di mare e l'ordine del tycoon è stato ufficializzato dallo U.S. Geographic Names Information System. La mossa della multinazionale statunitense segue quella di Google, che ha annunciato il mese scorso che avrebbe apportato la modifica una volta aggiornato l’elenco ufficiale.

Trump spiazza tutti: "L'Ucraina può diventare russa". E batte cassa con le terre rare

Nel caso di Google, l’azienda ha dichiarato che gli abitanti degli Stati Uniti leggeranno 'Golfo d’America' e quelli del Messico 'Golfo del Messico'. Per tutti gli altri, invece, appariranno entrambi i nomi. Trump ha ordinato di rinominare le acque delimitate dagli Stati Uniti meridionali, dal Messico e da Cuba. Il Sistema di Informazione sui Nomi Geografici degli Stati Uniti ha aggiornato ufficialmente il nome nella tarda serata di domenica. Anche Microsoft ha effettuato il cambio di nome sulle sue mappe Bing. Associated Press ha deciso di continuare a riferirsi al Golfo del Messico con il suo nome originale, che è in vigore da 400 anni, pur riconoscendo il nome Golfo d’America.