Ucraina, "i soldati nordcoreani si sono ritirati". Ma il Cremlino nega: "Speculazioni"

Potrebbe essere durato solo una manciata di mesi il sostegno dei soldati nordcoreani alle truppe russe impegnate nell'invasione dell'Ucraina. Secondo il "Noew York Times", infatti, i militari dello Stato dell'Asia orientale si sono ritirati dal fronte nella regione di Kursk per le gravi perdite subite. Le forze di Pyongyang, circa 11 mila uomini, erano arrivate in Russia lo scorso novembre per aiutare Mosca a respingere l’offensiva ucraina. Tuttavia, sono circa due settimane che non vengono più avvistate in prima linea. Nel frattempo, avrebbero subito ingenti perdite: secondo il generale Oleksandr Syrsky, comandante delle forze armate ucraine, il contingente nordcoreano si sarebbe addirittura dimezzato in tre mesi.

Le truppe ucraine che hanno affrontato i nordcoreani hanno descritto questi ultimi come "combattenti feroci", ma che, a causa di una scarsa organizzazione interna e della mancanza di coordinamento con le unità russe, hanno presto dovuto fare i conti con numero imprevisto di vittime. Funzionari ucraini riferiscono che i soldati nordcoreani, privi di adeguato sostegno logistico, sono stati lasciati a combattere in condizioni difficili, avanzando senza sufficienti mezzi blindati e con rarissime possibilità di riorganizzarsi o ritirarsi. Il Cremlino ha liquidato la questione con poche parole: sulla presenza di militari nordcoreani nella regione russa ci sono molte speculazioni, alcune delle quali distorcono la realtà, ha dichiarato il portavoce Dmitri Peskov.

"Non possiamo commentare" la notizia, ha detto alla stampa il portavoce riferendosi a quanto riportato dal New York Times sul ritiro dei soldati nordcoreani dalla prima linea dei combattimenti contro le forze ucraine nella regione russa di Kursk. "Ci sono molti argomenti diversi, sia corretti che scorretti, sia deliranti che distorti della realtà, quindi probabilmente non è appropriato commentarlo ogni volta. Non lo faremo", ha aggiunto, lasciando di fatto molti dubbi su quanto stia accadendo nella regione.