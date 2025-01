Austria, René Benko ai domicliari. Il magnate arrestato a Innsbruck.

23 gennaio 2025 a

Renè Benko è stato arrestato nella sua villa di Innsbruck su ordine della procura anticorruzione di Vienna. Diversi i capi di imputazione tra cui la distrazione di un'ingente somma di denaro legata al crac Signa, il sospetto che abbia dirottato 1 milione di euro dei fondi ricevuti durante la pandemia Covid per lo "Chalet N", che si trova a Lech Am Arlberg, in Austria. Sullo stesso caso stanno indagando le procure di Berlino e Monaco per il fallimento del centro commerciale KaDeWe, il più grande centro commerciale della capitale tedesca.

In Liechtenstein Benko è indagato per presunto riciclaggio di denaro attraverso le proprie fondazioni aziendali. La procura di Vienna ha deciso per l’arresto per il rischio di inquinamento delle prove e commissioni di altri reati legati alla distrazione dei beni mobili e immobili dal fallimento Signa.