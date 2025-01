Justin Trudeau annuncia le dimissioni: "Canada merita una scelta vera"

06 gennaio 2025 a

Justin Trudeau ha annunciato le proprie dimissioni come capo del Partito liberale e come primo ministro del Canada. La comunicazione, riferisce l’emittente televisiva Cbc con una diretta in aggiornamento sul suo sito, è giunta con un discorso trasmesso in televisione da Ottawa. Trudeau ha sottolineato che resterà premier ad interim finché non verrà scelto un nuovo capo del Partito e che i lavori parlamentari saranno sospesi fino al 24 marzo. Facendo riferimento alle prossime elezioni politiche, previste a ottobre, il primo ministro ha anche detto che il Canada «merita una scelta vera».

La crisi politica ad Ottawa si è acuita il mese scorso, con le dimissioni della ministra delle Finanze Chrystia Freeland, a lungo collaboratrice di Trudeau. Il contesto è un forte aumento dei prezzi, in particolare del cibo e degli alloggi. Secondo Trudeau, all’origine della sua rinuncia ci sono «battaglie interne» al Partito. Il primo gennaio scorso il Canada ha assunto la presidenza del forum del G7, succedendo nell’incarico all’Italia. Trudeau ha 53 anni. Ha guidato il Partito liberale dal 2013 e il governo per la prima volta dal 2015.