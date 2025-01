Corea del Nord, giallo sui bambini al fianco della sorella di Kim: "Forse i figli"

Giallo sui bambini apparsi insieme alla potente sorella di Kim Jong Un. I servizi segreti della Corea del Sud hanno comunicato che stanno analizzando rari filmati dei media statali nordcoreani che mostrano la parente del leader insieme a due minorenni, che potrebbero essere suoi figli. La portavoce del regime Kim Yo Jong è stata avvistata con due giovani, un maschio e una femmina, mentre assistevano ad uno spettacolo artistico di Capodanno in Corea del Nord. È stata vista tenere la mano del bambino, mentre i tre camminavano insieme. L’isolata Corea del Nord non ha mai rivelato ufficialmente alcuna informazione sullo stato civile o sui figli di Kim Yo Jong, ma l’agenzia di spionaggio sudcoreana ha detto che sta valutando se i bambini nei filmati dei media statali siano effettivamente figli della sorella del dittatore.

For the first time, Kim Yo Jong appeared with her two children at an event



At the recent New Year's concert, she accompanied her daughter and son. It's rumoured her oldest to be 9, and her youngest 6. They are the niece and nephew of #KimJongUn, the grandchildren of #KimJongIl pic.twitter.com/K0w0Q1pg4O