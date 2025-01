Ucraina, Zelensky sicuro: "Trump può portare la pace e fermare Putin"

01 gennaio 2025 a

«Facciamo in modo che il 2025 sia il nostro anno, l’anno dell’Ucraina. Sappiamo che la pace non ci sarà data. Ma faremo di tutto per fermare la Russia e porre fine alla guerra». Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskynel suo discorso di fine anno. «Non ho dubbi che il nuovo presidente americano», Donald Trump «sia disposto e in grado di raggiungere la pace e porre fine all’aggressione di Putin». «Ogni giorno dell’anno a venire, io e tutti noi dovremo combattere per un’Ucraina che sia abbastanza forte. Perchè solo un’Ucraina del genere è rispettata e ascoltata. Sia sul campo di battaglia che al tavolo delle trattative», afferma il presidente ucraino.

«L’Ucraina sarà nell’Unione Europea. E un giorno l’Ucraina sarà nella Nato e rafforzerà l’Alleanza. Rafforzerà la stabilità del mondo. L’unità dell’Europa, che determina il destino di ogni nazione del continente. E questa unità deve essere rispettata da tutti. Sia da Budapest che da Bratislava. So che i popoli ungherese e slovacco sono effettivamente con noi, con l’Ucraina, con gli ucraini, dalla parte della verità. Anche le autorità di questi paesi dovrebbero riconoscere la verità. Non c’è bisogno di aver paura che l’Ucraina sia in Europa. Dobbiamo fare di tutto per impedire alla Russia di essere in Europa», ha detto nel discorso di fine anno. il leader ucraino. «I suoi carri armati, i suoi missili e il male che sicuramente diffonderà ulteriormente se l’Ucraina non resisterà. Se la Russia vi stringe la mano oggi, non significa che domani non inizierà a uccidervi con la stessa mano. Perchè i russi hanno paura delle persone libere. Di ciò con cui non hanno familiarità. Hanno paura della libertà. Sono nati sotto Putin, sono andati a scuola sotto Putin, si sono arruolati nell’esercito sotto Putin e stanno morendo per le sue idee malate», aggiunge.