Norvegia, bus finisce in acqua dopo un incidente: ci sono vittime, le immagini

Un grave incidente stradale si è verificato sulla E10 a Vesteralen, in Norvegia. Secondo quanto si apprende dai media locali, poco dopo le 13.30 la polizia locale ha ricevuto la segnalazione di un autobus uscito fuori strada e finito parzialmente in uno specchio d’acqua chiamato Asvatnet, vicino a Raftsundet. Si tratta di un autobus di linea con a bordo circa 50 persone, tra cui molti stranieri. Dalle prime notizie ci sarebbero 3 morti e diversi feriti, tra cui 4 in gravi condizioni secondo quanto reso noto dal capo di stato maggiore del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen, alla tv Nrk. A causa delle condizioni meteo avverse ci sono state difficoltà nel fare giungere gli elicotteri sul luogo dell’incidente. Secondo le prime informazioni e alcune immagini diffuse sui social, sembra che l’autobus sia uscito fuori strada e la parte anteriore è parzialmente immersa nell’acqua.

❗️ - Serious Bus Accident in Hadsel, Norway



A bus with approximately 60 to 70 passengers left the E10 road in Hadsel, Norway, and ended up partially submerged in a lake called Åsvatnet. The incident resulted in deaths, this information was confirmed by local police in a… pic.twitter.com/SX1vt9s8E9