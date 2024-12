Siria, l'allarme di Crosetto: "Preoccupati che Isis torni a essere periocolo"

22 dicembre 2024 a

Colloquio «molto amichevole e costruttivo» con il presidente del Kurdistan iracheno Necirvan Barzani. A scriverlo su X è il ministro della Difesa Guido Crosetto, in visita a Erbil. «Discusso di sicurezza regionale, sviluppo e stabilità dell’area - spiega il ministro - Ricevuti sentiti ringraziamenti per operato nostri militari e per vicinanza e aiuto alla popolazione, caratterizzata dal rispetto col quale opera nostro contingente. Peshmerga giocarono ruolo fondamentale nel contrasto a Daesh e noi intendiamo aiutarli a crescere».

«Condivisa preoccupazione - continua Crosetto - che Isis possa tornare a essere un pericolo a causa della fragilità indotta dalla crisi in Siria. Iraq e la Regione autonoma del Kurdistan sono centrali per stabilità regionale e al centro degli interessi dell’Italia che vede in Erbil un attore chiave per pace e stabilità. Italia intende supportare, all’interno della Coalizione, della NATO e anche bilateralmente l’Iraq e la regione autonoma del Kurdistan».