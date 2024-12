Magdeburgo, auto si lancia sul mercatino di Natale: "Almeno 11 vittime". Il video

È di almeno 11 vittime e decine di feriti - stimati al momento tra i 60 e gli 80 - il bilancio provvisorio di quello che le autorità hanno definito un "attacco terroristico" contro un mercatino di Natale nella città tedesca di Magdeburgo, capitale del Land Sassonia-Anhalt, in Germania. Un uomo alla guida di un'auto si è lanciato a tutta velocità sulla folla ed è poi stato arrestato. Secondo la Bild, che ha dato notizia del bilancio, la polizia sta perquisendo l'area transennata alla ricerca di esplosivi e il responsabile dell'attacco è un cittadino saudita nato nel 1974.

Tragedy in Magdeburg: A car plowed into a crowd at a Christmas market, leaving multiple casualties.



