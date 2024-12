Francia, ribellione contro Macron: il sondaggio già boccia la scelta di Bayrou

14 dicembre 2024 a

Il 67% dei francesi non crede che il futuro governo sia in grado di riportare la stabilità politica nel paese: è quanto rivela - all’indomani della nomina di François Bayrou a Matignon - un sondaggio Elabe per BFMTV. Su un campione di 1.009 intervistati, il 40% vede l’arrivo di Bayrou come una «cosa negativa», mentre il 31% lo considera un ‘bene’ (il 29% non ha un’opinione). La nomina di Bayrou è accolta abbastanza bene dagli elettori di Ensemble (63%), ma criticata dal Rassemblement National (56%) e dal Nouveau Front Populaire (51%). Gli elettori dei Républicains, invece, rimangono piuttosto divisi (il 38% ritiene che sia una «buona cosa» e il 38% è convinto del contrario). Numeri che di certo non possono far piacere ad Emmanuel Macron, che sta facendo di tutto per andare avanti e negli scorsi giorni ha detto chiaramente che non si dimetterà fino alla naturale scadenza del mandato presidenziale.