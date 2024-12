Siria, “Assad è morto in un incidente aereo”. L'indiscrezione alla Reuters

08 dicembre 2024 a

Momenti cruciali per il futuro della Siria nelle ore in cui i ribelli hanno preso anche Damasco. Secondo quanto riferito dalla Reuters un aereo della Syrian Air è decollato dall'aeroporto di Damasco intorno all'ora in cui la capitale sarebbe stata conquistata dai ribelli, secondo i dati del sito web Flightradar. Il velivolo ha inizialmente volato verso la regione costiera della Siria, una roccaforte della setta alawita di Bashar al-Assad, ma poi ha fatto una brusca inversione di rotta e ha volato nella direzione opposta per alcuni minuti prima di scomparire dalla mappa. La Reuters non ha potuto accertare chi fosse a bordo.

Secondo due fonti siriane c'è “un'alta probabilità che Assad sia rimasto ucciso in un incidente aereo, poiché è un mistero il motivo per cui l'aereo abbia fatto una brusca inversione a U e sia scomparso dalla mappa, secondo i dati del sito web Flightradar”. La prospettiva di un gruppo islamista al potere in Siria suscita però delle preoccupazioni, nonostante la caduta del vecchio regime e la possibile morte del dittatore.