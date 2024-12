Siria, rovesciato il regime di Assad. “Inizia una nuova era”, i ribelli conquistano Damasco

08 dicembre 2024 a

Nella notte il governo siriano è caduto: le forze antigovernative hanno rovesciato il potere di Assad. L'esercito regolare ha abbandonato il Paese dopo che i ribelli sono entrati a Damasco, annunciando la fuga di Bashar al-Assad. Il capo di un osservatorio di guerra dell'opposizione siriana ha affermato che il presidente Assad aveva lasciato il paese per una località non rivelata, fuggendo prima l’annuncio degli insorti, che hanno affermato di essere entrati a Damasco in seguito alla rapida avanzata attraverso il paese. Il primo ministro siriano Mohammed Ghazi Jalali ha sottolineato che il governo è pronto a "tendere la mano" all'opposizione e a trasferire le sue funzioni a un governo di transizione.

In soli tre giorni, i combattenti dell'opposizione hanno prima di tutto conquistato la seconda città più grande della Siria, Aleppo, dopo il sorprendente crollo delle forze governative fedeli al presidente. A guidare l'offensiva Abu Mohammed al-Golani, che è a capo di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un gruppo che è diventato la forza di opposizione armata più potente in Siria. I ribelli che nella notte hanno preso il potere in Siria, hanno invitato gli sfollati all'estero a rientrare nel Paese. "Dopo una tirannia di 50 anni", annunciano i ribelli, "in Siria inizia una nuova era”.

Rami Abdurrahman dell'Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato all'Associated Press che Assad ha preso un volo domenica da Damasco. In un video trasmesso dalla tv pubblica siriana, i ribelli hanno infine annunciato la caduta di al-Assad, dichiarando la Siria 'libera dalla tirannia dopo 50 anni'. "La città di Damasco è stata liberata", ha detto un uomo, vestito in abiti civili, come riferisce al Jazeera. "Il tiranno Bashar al Assad è stato rovesciato. Tutti i prigionieri sono stati rilasciati dalla prigione di Damasco. Auguriamo a tutti i nostri combattenti e cittadini di preservare e mantenere la proprietà dello stato siriano. Lunga vita alla Siria”, il resto delle parole. Le forze antigovernative hanno condiviso un video spiegando che è stato girato dai suoi combattenti dalla base aerea strategica di Mezzeh nella capitale siriana. Abu Mohammed al-Golani, leader del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, che rappresenta il più grande gruppo di insorti, ha proibito ai suoi combattenti di aprire il fuoco in aria nella capitale Damasco. Al-Golani ha inoltre invitato i cittadini a "restare lontani dalle istituzioni fino al passaggio ufficiale di consegne".