Kate Middleton torna ai doveri reali e accoglie l'emiro del Qatar: assente al banchetto

Kate Middleton, che negli ultimi mesi era scomparsa dai riflettori a causa del tumore non meglio precisato che l'ha colpita, è tornata agli impegni reali e, insieme al principe William, ha accolto l’emiro del Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, arrivato a Londra insieme alla prima delle sue tre mogli, Sheikha Jawaher. È la prima volta, da quando ha terminato la chemioterapia, che la principessa del Galles prende parte a una visita di Stato. Assente, invece, la regina Camilla, che sta ancora soffrendo dei postumi di un’infezione al torace contratta un mese fa e che, su consiglio dei medici, deve restare il più possibile a riposo e "non sprecare troppe energie".

L’emiro del Qatar e la consorte percorreranno in carrozza il Mall, visiteranno l’Abbazia di Westminster e al-Thani terrà un intervento alla Camera dei Comuni e alla Camera dei Lord. I leader del Qatar parteciperanno poi a un banchetto a Buckingham Palace organizzato da re Carlo al quale Kate non sarà presente, ma che invece vedrà la partecipazione della regina Camilla. Questo è quanto fa sapere la Bbc. Confermata, invece, la presenza al banchetto del futuro re William.

Al banchetto di Stato re Carlo e l’emiro del Qatar pronunceranno discorsi di fronte ai dignitari di entrambi i Paesi, nella sala da ballo di Buckingham Palace. Presente anche Keir Starmer, che per la prima volta prenderà parte a questo evento diplomatico in qualità di primo ministro. L’emiro Al Thani incontrerà poi Starmer a Downing Street per colloqui bilaterali. "I nostri forti legami storici con il Qatar sono vitali per la prosperità, la crescita e la sicurezza del Regno Unito. Il governo del Regno Unito è impegnato a mantenere relazioni solide con il Qatar per realizzare partnership di valore reciproco", ha dichiarato un portavoce del Foreign Office citato dalla Bbc.