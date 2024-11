Guerra in Ucraina, “pronti alla tregua”. Zelensky apre, ma vuole la protezione Nato

29 novembre 2024 a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ipotizzato che si potrebbe raggiungere un accordo di cessate il fuoco con la Russia di Vladimir Putin se il territorio ucraino attualmente controllato da Kiev potesse essere posto "sotto l'ombrello della Nato", il che gli consentirebbe di negoziare in seguito la restituzione del resto "in modo diplomatico".

"Se vogliamo porre fine alla fase calda della guerra, dobbiamo mettere sotto l'ombrello della Nato il territorio dell'Ucraina che abbiamo sotto il nostro controllo", ha affermato il numero uno ucraino in un'intervista a Sky News. Secondo il leader di Kiev l'Alleanza dovrebbe mettere in atto questa misura "immediatamente" per "garantire che Putin non tornerà". Primi segnali di un’altra possibile tregua dopo quella attuata in Libano tra Israele ed Hezbollah.