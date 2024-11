Putin, la minaccia del super-missile Oreshnik: "Come un'arma nucleare"

28 novembre 2024 a

a

a

Il supermissile ipersonico russo Oreshnik può avere un impatto sulla guerra in Ucraina pari a quello di un attacco atomico. Il presidente russo Vladimir Putin torna a battere sul tasto dell'escalation. "Nessuno ha le armi della Russia. Un attacco massiccio con i missili Oreshnik avrà un impatto paragonabile a quello effettuato con un'arma nucleare", afferma il capo del Cremlino con messaggi indirizzati all'Ucraina e alla Nato. Il presidente russo, nel suo intervento al vertice della Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) in Kazakistan, accende ancora i riflettori sul missile Oreshnik, che la Russia ha lanciato per la prima volta contro un impianto industriale di Dnipro, in Ucraina: "Nel mondo non ci sono armi paragonabili ai missili ipersonici della Russia, stiamo incrementando la produzione del 25%. La Russia

Putin non ha escluso che Mosca possa colpire i centri decisionali di Kiev con il nuovo missile ipersonico, nel caso di attacchi con armi occidentali a lungo raggio contro la Russia. "Non escludiamo l’uso dell’Oreshnik contro installazioni militari e dell’industria militare o contro centri decisionali a Kiev, tra gli altri", ha detto il capo del Cremlino in una conferenza stampa ad Astana. Secondo Putin le autorità di Kiev continuano i tentativi di attaccare le "strutture critiche" russe, comprese quelle di Mosca e San Pietroburgo. "Risponderemo agli atti di aggressione contro la Russia. Come, quando e con quali armi dipenderà dal Ministero della Difesa russo", ha detto il capo del Cremlino. Per quanto riguarda la disponibilità a negoziare la pace, Putin ha affermato che l’apparizione del missile Oreshnik "non ha cambiato nulla".

In mattinata, hanno riferito le autorità ucraine, la Russia ha lanciato più di 200 missili e droni sulle centrali energetiche del paese, lasciando più di un milione di famiglie senza elettricità, soprattutto in Ucraina occidentale. Secondo il ministero dell’energia ucraino si è trattato dell’undicesimo attacco importante alle infrastrutture energetiche del paese quest’anno. L’attacco - ha detto Volodymyr Zelenski - è stato sferrato con missili da crociera Kalibr con munizioni a grappolo. I raid di Mosca sono una "escalation insidiosa" e "ogni attacco di questo tipo dimostra che i sistemi di difesa aerea sono necessari ora in Ucraina, dove salvano vite, e non nelle basi di stoccaggio", ha aggiunto il presidente ucraino. Ora Mosca ha l'arma con cui spera di dare il colpo decisivo all'Ucraina. Una settimana fa l'Oreshnik ha raggiunto a oltre 13mila km/h la città di Dnipro dopo essere stato lanciato da 800 chilometri di distanza dalla regione russa di Astrakhan. Ha una gittata di circa 5.500 chilometri, che permetterebbero di colpire qualsiasi capitale europea in pochi minuti.