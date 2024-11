Commissione Ue, il via libera dell'Europarlamento: 370 sì all'Ursula bis

27 novembre 2024 a

La seconda Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen entrerà in carica dal primo dicembre. A quasi sei mesi dalle elezioni europee di inizio giugno e ottanta giorni dopo la presentazione dei ventisei commissari che affiancheranno l'esponente tedesca fino all'autunno del 2029, la seduta plenaria odierna del Parlamento europeo di Strasburgo ha dato il via libera al secondo mandato consecutivo del governo Ue presieduto dall'ex ministra della Difesa. L'Ursula bis, con scrutinio palese, ha ricevuto 370 voti favorevoli, contro i 282 contrari, oltre a 36 astenuti. Si contano 31 sì in meno rispetto alla votazione personale sulla presidente di quattro mesi fa.

"Oggi è una buona giornata per l’Europa. Sono grata per la fiducia espressa nel nuovo Collegio attraverso il voto del Parlamento europeo. Ora radunerò la mia squadra da lunedì. E ci metteremo al lavoro", ha affermato von der Leyen sui social e in conferenza stampa. E ancora: "Siamo impazienti di iniziare, ed è fondamentale, perché il tempo stringe. Sono molto felice di avere un Collegio forte e sperimentare che tutti i membri del Collegio hanno dimostrato le loro capacità, la loro motivazione, il loro impegno nel processo di rispettare gli impegni dell’Unione Europea", ha continuato.

I socialisti si spaccano sull'Ursula bis. Francesi e tedeschi contro Fitto

Soddisfatto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha definito un "bel risultato" il via libera del Parlamento Ue alla nuova Commissione e ha augurato "buon lavoro alla presidente Ursula Von de Leyen, Raffaele Fitto e a tutta la squadra della nuova Commissione europea. L’Italia è pronta a lavorare insieme da subito, per affrontare uniti le grandi sfide globali, dalla sicurezza alla competitività", ha scritto su X. A chi ha fatto notare che i sì sono scesi rispetto a quelli dello scorso luglio, il leader di Forza Italia ha risposto così: "Non avranno votato alcuni socialisti. L’importante è che parta. Fitto farà benissimo".