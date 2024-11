Ucraina, eliminazione dello Stato e suddivisione in tre parti: il documento

23 novembre 2024 a

Mentre si discute di un possibile accordo tra Mosca e Kiev sul conflitto che sta mettendo in ginocchio il cuore dell'Europa, inizia a circolare la notizia di un documento che avrebbe preparato il ministero della Difesa russo e che conterrebbe delle previsioni sullo sviluppo della situazione politico-militare a livello mondiale fino al 2045, in cui si presume che lo Stato ucraino debba essere eliminato e il suo territorio diviso in tre parti. Lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina "Interfax Ukraina", citando fonti d’intelligence.

Secondo l’agenzia, la Russia potrebbe tentare in futuro di inoltrare questo piano alla nuova amministrazione Usa "attraverso rappresentanti di Stati stranieri". Nel documento si citano, fra le parti in cui l’Ucraina dovrebbe essere divisa, "le nuovi regioni della Russia", ovvero Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, nonché la Crimea e Sebastopoli. Altre aree verrebbero invece gestite da autorità filorusse, e si tratta in questo caso dei territori delle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Odessa, Cherkasy, Vinnytsia e Zhytomyr.

Un'indiscrezione, questa, che arriva dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la "produzione in serie" di missili ipersonici Oreshnik come quello testato l'altro ieri in Ucraina e dopo che molti leader sono tornati a parlare di un nuovo conflitto mondiale. Secondo quanto riportato da Reuters, poi, che cita cinque “fonti”, il capo del Cremlino sarebbe disposto a discutere di trattative e cessate il fuoco soltanto escludendo grandi concessioni territoriali a Kiev.