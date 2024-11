Putin, la minaccia all'Europa: "Nessuno può fermare il missile Oreshnik"

22 novembre 2024 a

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca effettuerà altri test del missile balistico ipersonico Oreshnik in "condizioni di combattimento", un giorno dopo averne lanciato uno sull’Ucraina. "Continueremo questi test, anche in condizioni di combattimento, a seconda della situazione e del carattere delle minacce alla sicurezza poste alla Russia", ha detto Putin in una riunione con i capi militari. La Russia ha lanciato il missile di nuova generazione contro la città ucraina di Dnipro ieri mattina, in un’importante escalation degli armamenti dispiegati in un conflitto che dura da quasi tre anni. Il capo del Cremlino ha anche ordinato che il missile, che vola a una velocità di Mach 10 - 10 volte la velocità del suono - venga messo in produzione di serie. La Russia sta sviluppando sistemi avanzati simili, ha aggiunto. "Dobbiamo iniziare la produzione in serie. La decisione... è stata in effetti presa", ha detto Putin, elogiando la "particolare forza di quest’arma e la sua potenza. Il sistema d’arma testato ieri è un’altra fedele garanzia dell’integrità territoriale e della sovranità della Russia", ha aggiunto.

Putin ha affermato che nessun altro Paese al mondo possiede una simile tecnologia missilistica. Pur ammettendo che altri Stati li svilupperanno presto, ha detto: "Sarà domani, dopo un anno o due. Ma noi abbiamo questo sistema adesso. È importante". Il suo incontro con il ministro della Difesa e con i responsabili dello sviluppo del missile è avvenuto alla fine di una settimana che ha visto una rapida escalation del conflitto in Ucraina. Putin ha dichiarato che il lancio del missile Oreshnik è una risposta diretta alle forze di Kiev che per la prima volta hanno utilizzato missili forniti da Stati Uniti e Regno Unito sul territorio russo. E la minaccia all'Eruopa appare evidente, quando il capo del Cremlino ha affermato: "Non c’è alcuna reazione a un simile missile, nessun mezzo per intercettarlo oggi nel mondo", ha detto.

Il sistema missilistico Oreshnik ha caratteristiche che gli consentono di colpire obiettivi in tutta Europa, ha riferito il comandante delle forze missilistiche strategiche russe, Sergei Karakaev, al presidente russo nel corso dell’incontro. "Questo sistema missilistico con unità ipersoniche può colpire qualsiasi bersaglio con elevata efficienza. In base ai compiti assegnati e alla portata dell’arma, può colpire obiettivi in tutta Europa. Cosa che lo distingue da altre armi di precisione a lungo raggio", ha detto.