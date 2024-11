Svezia, "cosa fare in caso di guerra": spuntano gli opuscoli per i cittadini

18 novembre 2024 a

Arriva direttamente nelle cassette della posta delle famiglie svedesi e informa su come prepararsi in caso di uno stato di emergenza o di guerra. L'opuscolo, redatto dalla Protezione civile svedese e rivolto a tutti i cittadini, è stato stampato in 5 milioni di copie ed è anche disponibile in altre lingue in formato digitale. All’interno ci sono consigli pratici su quali scorte tenere in casa, liste e istruzioni per affrontare situazioni di crisi, compresa quella di un conflitto armato. Il titolo della brochure è “Se scoppia una crisi o una guerra” e si tratta di un aggiornamento rispetto a quello prodotto sei anni fa a causa, come sottolinea il governo di Stoccolma, del peggioramento della situazione della sicurezza.

Ucraina sotto attacco. Biden: ok a Kiev all'uso di missili a lungo raggio in Russia

Il riferimento, in particolar modo, è al conflitto che sta mettendo in ginocchio il cuore dell'Europa. "Non è un segreto che la situazione della sicurezza sia peggiorata rispetto alla pubblicazione dell'ultimo opuscolo nel 2018", ha dichiarato il ministro della Difesa Carl-Oskar Bohlin parlando con la stampa. "Con circostanze esterne modificate, è necessario aggiornare le informazioni fornite alle famiglie svedesi per riflettere la situazione attuale. La nuova brochure è uno strumento importante per chiarire il ruolo dell'individuo nella difesa complessiva", ha aggiunto. Una delle frasi più rappresentative dell'opuscolo è questa: "Se la Svezia verrà attaccata non ci arrenderemo mai. Tutte le informazioni su una resa sono false".