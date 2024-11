Ucraina, Zelensky smonta i teoremi: con Trump la guerra finirà prima. E ringrazia Meloni e il G7

16 novembre 2024 a

L'elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump era stata letta da molti commentatori progressisti come una vittoria di Vladimir Putin. Lettura rispedita al mittente dallo stesso leader ucraino, Volodymyr Zelensky. "La guerra finirà, ma non c’è una data precisa. Naturalmente, con la politica del team che ora guiderà la Casa Bianca, la guerra finirà più velocemente. Questo è il loro approccio, la loro promessa alla loro società, ed è anche molto importante per loro", ha detto il presidente ucraino in un’intervista ai media ucraini. "Da parte nostra dobbiamo fare di tutto per porre fine alla guerra l’anno prossimo. Per via diplomatica. Questo è molto importante", ha poi argomentato Zelensky, intervistato dalla Radio ucraina Suspilne.

"Nessuno vuole la pace come noi. Il cambiamento nella politica degli Stati Uniti suggerisce che, secondo me, la guerra finirà - continua Zelensky - Non so come. Il nostro compito è difendere una posizione forte. La fine di questa guerra è molto importante per noi, una pace giusta, in cui non sentiamo di aver perso le nostre persone migliori a causa dell’ingiustizia che ci è stata imposta - ha detto Zelensky - Ed è per questo che non possiamo chinare la testa perché qualcuno è grande e noi siamo più piccoli. Siamo una grande nazione e dobbiamo dimostrarlo". Il presidente ha sottolineato che "l’atteggiamento dell’America nei confronti dell’Ucraina è molto importante". "Oggi sono dalla parte dell’Ucraina. Questo è importante... L’America dovrebbe mantenere la posizione di sostenere l’Ucraina poiché la Russia è un aggressore. Questo status dovrebbe rimanere. Questo è uno dei punti alla base, molto importante in qualsiasi piattaforma di negoziazione. Devono esserci ancora elementi del nostro piano di vittoria", ha dichiarato il presidente. Il 19 novembre saranno 1000 giorni di guerra. Per Zelensky, Putin non vuole la pace ma la resa di Kiev. "È vantaggioso per lui sedersi (al tavolo dei negoziati), ma non è vantaggioso per lui negoziare. È vantaggioso per lui accettare alcune condizioni di capitolazione da parte nostra, ma nessuno glielo permetterà", ha detto Zelensky.

Intanto in un post su X, il presidente ucraino si è detto "profondamente grato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutti i leader del G7 per la loro voce unita nel sostenere l’Ucraina". Commentando la dichiarazione diffusa oggi dalla presidenza italiana, Zelensky ha sottolineato che "i leader del G7 hanno dimostrato ancora una volta un incrollabile sostegno all’Ucraina mentre ci avviciniamo al millesimo giorno da quando è iniziata l’aggressione su vasta scala della Russia".