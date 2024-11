Washington, pizzeria napoletana nella bufera: il post su Trump scatena gli hater

Alessandra Zavatta 09 novembre 2024 a

Una pizzeria napoletana di Washington si è congratulata con il presidente eletto Donald Trump sui social network pensando di far crescere gli affari. E, invece, ha scatenato l'ira della Rete. Facendo restare di stucco la proprietaria, Mariya Rusciano. "Menomale Pizza", come molti altri ristoranti e pub nella capitale degli Stati Uniti, offre regolarmente happening per la notte delle elezioni presidenziali, cocktail a tema per i candidati e c'è persino chi appoggia apertamente un partito piuttosto che un altro esponendo cartelli.

La rinomata pizzeria, non lontano dal Santuario dell'Immacolata Concenzione e dall'Università cattolica d'America, nel cuore di Little Rome, il quartiere italiano di Washington, ha pensato di fare un gesto gradito all'affezionata clientela. Mariya Rusciano ha così taggato su X la Casa Bianca e il presidente eletto. "La gente ha parlato. @realDonaldTrump ha vinto il voto popolare e il collegio elettorale. Congratulazioni! Possiamo dare a @WhiteHouse un bel forno a legna per pizza all'italiana?", ha scritto. È venuto giù un diluvio di critiche che ha proiettato il ristorante tricolore alla ribalta internazionale, lasciando tutti esterrefatti.