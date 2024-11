Amsterdam, assalto ai tifosi del Maccabi Tel-Aviv dei pro-Pal. “Attacco antisemita”

08 novembre 2024 a

Finora due persone sono state arrestate ad Amsterdam in relazione agli incidenti tra tifosi della squadra di calcio israeliana Maccabi Tel-Aviv e manifestanti filo-palestinesi, ma si cercano altri responsabili. Almeno 10 persone sono rimaste ferite, ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sàar, che ha mantenuto i contatti con le autorità olandesi per garantire la sicurezza dei tifosi nel tragitto dai loro hotel all’aeroporto di Amsterdam per salire sugli aerei di «soccorso» inviati da Israele, partiti subito per i Paesi Bassi. L’ambasciata invita gli israeliani che hanno bisogno di aiuto a chiamare due numeri telefonici attivati a tale scopo.

«Il primo ministro Benjamin Netanyahu considera l’orribile incidente con la massima serietà e chiede che il governo e le forze di sicurezza olandesi adottino misure forti e rapide contro i rivoltosi e garantiscano la sicurezza dei nostri cittadini», recita una nota diramata dall’ufficio del premier israeliano. Il premier Netanyahu, ha inoltre denunciato e condannato come «attacco antisemita premeditato» le violenze subite dai tifosi israeliani. In una conversazione telefonica con il suo omologo olandese Dick Schoof, Netanyahu «ha detto di considerare seriamente l’attacco antisemita premeditato contro i cittadini israeliani e ha chiesto maggiore sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi», indica un comunicato stampa del suo ufficio. Da parte sua il primo ministro olandese Schoof ha denunciato gli «attacchi antisemiti contro cittadini israeliani» ad Amsterdam, definendoli «inaccettabili» sul suo account X. «Sono in stretto contatto con tutte le persone coinvolte. Netanyahu ha insistito affinché gli autori di questi atti debbano essere ricercati e perseguiti», ha aggiunto.

In base alle prime informazioni ufficiali rese note dalle autorità olandesi risulta che diverse centinaia di tifosi del Maccabi si sono radunati ieri pomeriggio in piazza Dam, nel centro della città, dove c’erano anche diversi manifestanti filo-palestinesi, provocando scontri. Due persone sono state arrestate dopo gli scontri, ma la loro identità non è stata resa pubblica, secondo Het Parool. Invece, secondo il governo israeliano, centinaia di tifosi del Maccabi sono caduti «in un’imboscata e attaccati» ad Amsterdam dopo la partita di Europa League del Maccabi contro la squadra olandese dell’Ajax, terminata 5-0 a favore dei padroni di casa. I video degli incidenti sono stati pubblicati in rete dopo la partita. «La folla che ha attaccato questi innocenti israeliani ha condiviso con orgoglio i suoi atti violenti sui social media», ha commentato su X l’Ambasciata di Israele negli Stati Uniti. Mercoledì il sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, ha vietato una manifestazione pro-Palestina che avrebbe avuto luogo vicino allo stadio Johan Cruijff per il rischio di disordini.