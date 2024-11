Germania, crisi di governo. Scholz licenzia il ministro delle Finanze

06 novembre 2024 a

a

a

Colpo di scena in Germania. È crisi per la coalizione del governo di Olaf Scholz. Il cancelliere ha licenziato il ministro delle finanze Christian Lindner, leader dell’Fdp, come ha confermato il portavoce del governo Steffen Hebestreit. Secondo ’Bild’, oggi Lindner, in occasione della riunione del comitato di coalizione in corso presso la Cancelleria a Berlino, aveva proposto a Scholz e al ministro dell’Economia Robert Habeck di indire nuove elezioni ad inizio 2025. L'annuncio è arrivato mentre sono in corso tese trattative tra i partner della coalizione semaforo - Spd, liberali e Verdi - sul bilancio.

Trump spinto da "bro vote" e "latinos": il dato che fotografa il disastro dem

Il ministro delle Finanze "ha perso la mia fiducia", ha detto il cancelliere tedesco in conferenza stampa a Berlino. Scholz ha imputato a Lindner la rottura della coalizione, spiegando che ha rifiutato "un’offerta generosa". "Devo ribadirlo ancora una volta: il ministro federale delle Finanze non è disposto ad attuare questa offerta a vantaggio del nostro Paese. Non voglio più sottoporre il nostro Paese a questo tipo di comportamento. Ho appena chiesto al presidente di sollevare il ministro delle Finanze dalle sue funzioni. Sono obbligato a fare questo passo per evitare danni al nostro Paese", ha aggiunto.