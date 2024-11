Usa 2024, la mossa di Trump: "Harris invaderà il Medio Oriente". Ultimi fuochi prima del voto

05 novembre 2024 a

Ci siamo. Come da tradizione, le elezioni negli Stati Uniti si tengono il primo martedì di novembre, quindi quest’oggi, a seconda dei differenti fusi orari presenti tra i vari stati americani, si apriranno i seggi per una delle elezioni più controverse e combattute di sempre che vedono sfidarsi l’ex Presidente Donald Trump per i repubblicani e la vicepresidente in carica Kamala Harris, per i democratici. Si tratterà di un duello all’ultimo voto in quanto tutti i rilevamenti sono all’interno del margine di errore che potrebbe smentire il loro pronostico. Resta comunque la «percezione» di un leggero vantaggio dell’ex presidente, anche se la candidata democratica avrebbe recuperato posizioni negli ultimi tre giorni.

Voto in bilico, si cercano segnali di ogni tipo. Trump vincerà le elezioni presidenziali e tornerà alla Casa Bianca, è la previsione che arriva dalla Thailandia da Moo Deng, ippopotamo pigmeo di appena quattro mesi e già famosissima star dei social per le sue ’esibizioniì. Moo Deng non ha avuto dubbi quando si è trattato di scegliere tra due ciotole di frutta che le sono state offerte nello zoo per decidere chi sarà il vincitore dell’Election Day. Il video, con Moo Deng che sceglie di assaggiare il pasto con il nome del candidato repubblicano (in lingua locale), tralasciando quello con il nome di Kamala Harris, è stato diffuso su X dal Khao Kheow Open Zoo, nel centro della Thailandia.

Ma a votare sono gli americani, che hanno già cominciato nelle scorse settimane, tramite i canali messi a disposizione dallo stato di residenza. Ad oggi, oltre 78 milioni di aventi diritto hanno già espresso la loro preferenza, in stati come la California, il Texas, la Florida e il Colorado. Va detto a tale riguardo che l’affluenza al voto anticipato è in calo rispetto ai livelli del 2020, infatti in tutto il Paese, quest’anno sono stati molti meno gli elettori che hanno scelto di votare prima del giorno delle elezioni rispetto alle elezioni del 2020 svoltesi durante la pandemia.

Quattro anni fa, più di 110 milioni di americani hanno votato in anticipo di persona o per posta, ovvero circa il 70% di tutti coloro che hanno espresso la loro preferenza in quelle elezioni. Kamala Harris ha parlato a Filadelfia per la sua ultima manifestazione prima delle elezioni. «Vinceremo», ha proclamato, «perché quando sai quali sono le tue convinzioni, sai per cosa stai lottando». Per la vicepresidente, «L’America è pronta per un nuovo inizio», ha affermato, lanciando un nuovo appello all’unità nazionale. L’ultimo discorso di Harris è stata una ripetizione di quelli pronunciati nelle ultime settimane, che ha posto al centro i temi della giustizia sociale e dei diritti delle donne, a cominciare dal diritto all’aborto, con la promessa di ripristinarlo a livello federale.

Da parte sua, parlando a Pittsburgh, Donald Trump ha affermato che «Negli ultimi quattro anni, gli americani hanno subito un fallimento catastrofico, un tradimento e un’umiliazione dopo l’altra». «Non dobbiamo accontentarci della debolezza, dell’incompetenza, del declino e della decadenza», ha gridato ai fan ai quali ha promesso, se eletto, di «risolvere tutti i problemi che il nostro Paese si trova ad affrontare. Porterò l’America, e con essa il mondo intero, verso un nuovo vette di gloria». Il pubblico è esploso di gioia quando il candidato repubblicano ha detto che il Paese dovrebbe dire a Kamala Harris: «Sei licenziata», la sua frase di «The Apprentice», il reality show che lo ha reso una star. In un secondo comizio tenuto a Grand Rapids, nel Michigan, il tycoon ha inoltre ricevuto il sostegno di due sindaci musulmani della regione, i quali hanno invitato gli arabo-americani a sostenere Trump puntando l’indice contro la politica mediorientale dell’amministrazione democratica. «Stiamo mettendo insieme la più grande e più ampia coalizione nella storia politica americana. Include numeri record di elettori arabi e musulmani in Michigan, che vogliono pace - si legge in un post diffuso nelle ultime ore su X - Sanno che Kamala e il suo gabinetto guerrafondaio invaderanno il Medio Oriente, con milioni di musulmani uccisi e avvieranno la Terza guerra mondiale. Votate Trump e riportate la pace».