Trump o Harris? Il politologo Spannaus: il "piccolo vantaggio" che può decidere il voto

Alla vigilia del voto il mondo guarda alle elezioni presidenziali Usa. Donald Trump tornerà alla Casa Bianca o vincerà Kamala Harris, la prima volta per una donna? Andrew Spannaus, politologo e analista americano, interviene a 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, spiegando che la campagna elettorale è stata durissima con tantissimi cambiamenti nel consenso, tanto che "i sondaggi ci dicono che è testa a testa". Insomma, i due candidati sono vicinissimi, e "dobbiamo guardare gli aspetti strutturali". A vantaggio di Trump c'è il fatto che "molte persone pensano che alla fine si stava un po' meglio quando c'era lui, perché era prima della pandemia, ora l'inflazione è aumentata così come l’immigrazione, e ci sono più guerre", spiega Spannaus, insomma "c'è questa sensazione che nonostante tutti i casini che ha combinato Trump, andava un po' meglio".

Tuttavia, "penso che comunque Harris abbia un piccolo vantaggio", continua il politologo. Trump infatti "si fa male da solo, fa delle cose che alla base piacciono, ma tutte queste sparate offensive e aggressive" possono spaventare "i pochi elettori indipendenti che non sono legati a un partito o all'altro". C'è poi l'effetto novità: gli americani conoscono Trump perché ha già governato, e potrebbero voler mettere alla prova Harris.

C'è una parte di America che per decenni non si è sentita rappresentata, e che oggi vede in Trump un punto di riferimento. "Una parte della popolazione si è sentita lasciata fuori dalla politica delle istituzioni e aveva ragione", afferma l'analista, con la politica che non è riuscita a difendere il ceto medio dal cambiamento del quadro economico. Ma c'è anche un "cambiamento culturale", perché per molti elettori Usa i "democratici sono solo quelli dei diritti del Lgbt, e non dei problemi di tutti gli americani", spiega l'analista. Insomma, Harris e Trump hanno frecce al proprio arco in una sfida che probabilmente si giocherà all'ultimo voto.