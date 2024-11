Elezioni Usa 2024, la previsione di Donald Trump: "Sono fiducioso ma ci vorrà tempo"

05 novembre 2024 a

«Fiducioso» nella vittoria, che non sarà «neanche di stretta misura»: così Donald Trump dopo aver votato a Palm Beach, in Florida. Le sue dichiarazioni, riferisce l’emittente Cnn, sono state rese ai giornalisti giunti al seggio in vista dell’arrivo dell’ex presidente di nuovo candidato alla Casa Bianca per i repubblicani. «Sono molto fiducioso» ha detto Trump. «Sento che stiamo andando molto bene ovunque». L’ex presidente ha aggiunto, criticando il sistema di spoglio delle schede: «Non sarà nemmeno una vittoria di stretta misura, ma ci vorrà tanto per certificarlo».

Poi l’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla Casa Bianca si è detto pronto ad ammettere un'eventuale sconfitta elettorale «se saranno elezioni giuste». Dopo aver espresso il suo voto al seggio di Palm Beach in Florida, Trump ha affermato che «se perdo un’elezione, se è un’elezione giusta, sarò il primo a riconoscerlo. Finora penso che sia stata giusta».