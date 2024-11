Usa, Musk si scatena dopo la morte dello scoiattolo star dei social

04 novembre 2024 a

Uno scoiattolo di nome Peanut, diventato una star dei social media, è morto dopo essere stato preso in consegna dallo Stato di New York dalla casa dei suoi custodi. I proprietari di Peanut e il Dipartimento per la conservazione dell'ambiente hanno riferito venerdì che lo scoiattolo e un procione (ribattezzato Fred), anch'esso sequestrato all'inizio della settimana, sono stati sottoposti a eutanasia. L'agenzia ha fatto sapere di aver rimosso gli animali dalla casa nella zona rurale di Pine City dopo aver ricevuto segnalazioni di animali selvatici tenuti illegalmente come animali domestici da Mark Longo. Peanut ha accumulato centinaia di migliaia di follower sui social media nei sette anni in cui il suo proprietario lo ha accolto dentro casa.

“Il 30 ottobre, il DEC ha sequestrato un procione e uno scoiattolo che condividevano un'abitazione con gli esseri umani, creando il potenziale di esposizione umana alla rabbia. Inoltre, una persona coinvolta nelle indagini è stata morsa dallo scoiattolo. Per effettuare i test sulla rabbia, entrambi gli animali sono stati sottoposti a eutanasia”, hanno dichiarato le agenzie in un comunicato, riportato da CBS News.

Peanut ha accumulato decine di migliaia di follower su Instagram, TikTok e altre piattaforme nei sette anni trascorsi da quando Longo, che gestisce un santuario per animali, ha detto di averlo accolto dopo aver visto la madre investita da un'auto a New York. L'account Instagram di Peanut mostra lo scoiattolo che salta sulla spalla di Longo, salta attraverso un cerchio, tiene in mano e mangia waffle e indossa cappelli in miniatura. “È con profondo dolore che condividiamo la notizia straziante, il 30 ottobre il DEC ha preso la devastante decisione di praticare l'eutanasia ai nostri amati scoiattolo Peanut e procione Fred. Nonostante la nostra richiesta di compassione, l'agenzia ha scelto di ignorare le nostre suppliche, lasciandoci in un profondo shock e dolore”, si legge in un post su Instagram di venerdì, accompagnato da un video che mostra gli animali mentre interagiscono con i loro sorridenti custodi. Longo e sua moglie, Daniela, hanno aperto la P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary nell'aprile del 2023. Anche Elon Musk si è scatenato dopo la decisione sui due animali: “L'eccesso di potere del governo ha rapito uno scoiattolo orfano e lo ha giustiziato…”.