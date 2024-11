Medio Oriente, si sprofonda nel baratro. “Armi più potenti”, l'annuncio dell'Iran su Israele

04 novembre 2024 a

L’Iran sta avvertendo attraverso i canali diplomatici che sta preparando una risposta militare contro Israele che comporterebbe l’uso di armi «più potenti» in risposta al recente attacco israeliano alle installazioni militari iraniane. L’attacco aereo punitivo di Israele contro l’Iran del 26 ottobre ha mandato in frantumi le difese aeree strategiche iraniane, lasciando il Paese fortemente esposto, secondo il Wall Street Journal, e uccidendo cinque persone. Finora Israele si è astenuto dal colpire le strutture petrolifere e nucleari iraniane, essenziali per l’economia e la sicurezza del Paese, ma questo calcolo potrebbe cambiare, secondo i funzionari israeliani. «L’Iran ha avvertito privatamente di una risposta forte e complessa. I nostri militari hanno perso delle persone, quindi devono rispondere», ha dichiarato un funzionario egiziano, come riporta il WSJ senza identificarlo.

Ha aggiunto che l’Iran potrebbe utilizzare il territorio iracheno come parte dell’operazione e che probabilmente attaccherebbe le installazioni militari israeliane «in modo molto più aggressivo dell’ultima volta». L’Iran non intende limitare la sua risposta a missili e droni, come ha fatto nei due precedenti attacchi, e qualsiasi missile utilizzato potrebbe avere testate più potenti, hanno detto funzionari iraniani e arabi. Le elezioni presidenziali statunitensi, che si terranno martedì, sono un fattore che influisce sulla risposta dell’Iran, ha dichiarato un funzionario iraniano, poiché il Paese del Golfo Persico non vuole influenzare i risultati delle elezioni con il suo attacco. Il funzionario ha aggiunto che la risposta arriverà dopo il voto di martedì, ma prima dell’insediamento del nuovo presidente nel gennaio 2025.

«L’attacco che l’Iran sta pianificando contro Israele sarà il più grande in termini di quantità e qualità finora mai realizzato», le dichiarazioni di fonti iraniane al quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed, con sede a Londra. Secondo le fonti, che hanno chiesto di rimanere anonime, dopo l’attacco di Israele della fine del mese scorso l’Iran ha iniziato a pianificare un attacco e i preparativi sono quasi terminati.