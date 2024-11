Israele, cresce la tensione. Gli Usa rafforzano lo schieramento di navi e aerei

02 novembre 2024 a

Cresce la tensione in Medio Oriente. Israele si prepara a un possibile e imminente attacco da parte dell’Iran. Lo scrive la Cnn, secondo cui lo Stato ebraico si trova in un "alto livello di prontezza". Gli Stati Uniti, intanto, si mobilitano per offrire sostegno a Tel Aviv in caso di rappresaglia. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin sta inviando ulteriori bombardieri e navi da guerra della Marina in Medio Oriente per rafforzare la presenza degli Usa nella regione, mentre una portaerei e le sue navi da guerra si preparano a partire, affermano funzionari statunitensi citati dal Times of Israel. Secondo quattro funzionari statunitensi e della difesa che hanno parlato in condizione di anonimato per discutere dei movimenti delle truppe, Austin ha ordinato a diversi bombardieri B-52 Stratofortress, aerei cisterna e cacciatorpediniere della Marina di essere schierati in Medio Oriente. Le mosse giungono in un momento critico mentre infuriano le guerre di Israele con Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano, anche se i funzionari premono per un cessate il fuoco.

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente affermato che difenderanno Israele e continueranno a proteggere la presenza americana e alleata nella regione, anche dagli attacchi degli Houthi con base in Yemen contro le navi nel Mar Rosso. Il bombardiere nucleare a lungo raggio B-52 è stato ripetutamente schierato in Medio Oriente in avvertimenti mirati all’Iran ed è la seconda volta questo mese che bombardieri strategici statunitensi saranno utilizzati per rafforzare le difese statunitensi nella regione. All’inizio di questo mese, bombardieri stealth B-2 sono stati utilizzati per colpire obiettivi Houthi sotterranei nello Yemen. I funzionari non forniscono un numero specifico di aerei e navi che entreranno nella regione. Di recente, nella regione sono state presenti fino a 43.000 militari statunitensi. Secondo un funzionario statunitense, la portaerei USS Abraham Lincoln e i tre cacciatorpediniere della Marina del suo gruppo d’attacco dovrebbero lasciare il Medio Oriente entro la metà del mese e tornare al porto di partenza di San Diego. La Lincoln e due dei suoi cacciatorpediniere si trovano ora nel Golfo dell’Oman, mentre il terzo cacciatorpediniere si trova, insieme ad altre due navi da guerra, nel Mar Rosso.