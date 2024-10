Valencia nel caos, la tempesta Dana fa oltre 50 vittime: "Senza precedenti"

30 ottobre 2024 a

Una situazione che è stata definitas enza precedenti quella provocata dal maltempo in Spagna dove si aggrava pesantemente il bilancio delle inondazioni. Sono almeno 51 i morti accertati e confermati dalla Generalitat di Valencia, il comune autonomo. Gli ultimi bilanci diffusi facevano riferimento a 13 vittime e decine di dispersi. Il governo valenciano assicura di aver attivato sin da ieri sera la procedura per Vittime Multiple e di offrire un primo bilancio attraverso le informazioni ricevute dai diversi organismi e forze di sicurezza e di emergenza.

Il processo di rilevamento e identificazione delle vittime sta iniziando, in una giornata in cui Valencia è nel caos, con strade crollate, persone in attesa di soccorso e innumerevoli danni materiali in più punti della provincia sud-orientale devastata dal passaggio del ciclone Dana (acronimo che sta per "depressione isolata ad alti livelli"). Quando il bilancio era ancora di 13 morti, la Guardia Civil aveva fatto sapere che tra questi c'erano almeno quattro bambini.

Vista l’entità dei danni causati dalla tempesta Dana nel sud-est della Spagna, oltre mille soldati dell’Unità Militare di Emergenza (Ume) saranno dispiegati nella regione di Valencia, ha annunciato il ministro della Difesa, Margarita Robles, confermando lo spostamento di 1.034 soldati dell’Unità Militare di Emergenza, di cui 250 sono già in azione e gli altri 784 sono mobilitati in attesa di poter accedere alle zone più colpite, ora irraggiungibili. "Tutti sono mobilitati, con tutto ciò che è necessario e per tutto il tempo necessario", ha dichiarato Robles nelle aule del Congresso, sottolineando che si tratta di un "fenomeno senza precedenti".