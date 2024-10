Nuova Zelanda, lo strano limite all'aeroporto di Dunedin fa scalpore

24 ottobre 2024 a

a

a

Per sveltire le pratiche e facilitare i flussi di persone, un aeroporto della Nuova Zelanda ha fissato un limite di 3 minuti per gli abbracci di saluto. La decisione ha suscitato tanto clamore sui social network, anche a livello internazionale, che i responsabili dello scalo di Dunedin, nel Sud del Paese, hanno accolto con stupore. «Per far sì che tutto proceda senza intoppi, abbiamo installato nuovi segnali, tra cui ‘Tempo massimo di abbracci: 3 minuti’», ha affermato il dirigente del terminal Daniel De Bono. «È il nostro modo non convenzionale di ricordare alle persone che l’area di partenza è riservata ai saluti veloci», ha spiegato.

In ogni caso, ha aggiunto il responsabile, «non preoccupatevi, basta un abbraccio di 20 secondi per liberare ossitocina e serotonina, gli ormoni della felicità che aumentano il benessere, quindi tre minuti sono sufficienti per salutarsi e ricevere la propria dose di felicità». Per chi preferisce soffermarsi più a lungo, il parcheggio dell’aeroporto offre comunque 15 minuti di sosta gratuita.