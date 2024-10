Elezioni Usa, Musk scommette tutto su Trump: donazione da 75 milioni per la campagna

17 ottobre 2024 a

Elon Musk ha donato 75 milioni di dollari (circa 69 milioni di euro) dallo scorso luglio a «Trump America PAC», un Super-PAC per sostenere la campagna elettorale dell’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano. Il 53enne uomo d’affari sudafricano è uno dei più convinti sostenitori dell’ex presidente (2017-2021) e si è buttato completamente a sostegno del movimento MAGA (Make America Great Again). Musk ha accompagnato Trump questo mese al raduno simbolico che l’ex presidente ha tenuto nella piccola cittadina di Butler (Pennsylvania), lo stesso luogo in cui è stato quasi assassinato il 13 luglio.

I documenti depositati presso la Commissione elettorale federale mostrano che il magnate, fondatore dell’azienda aerospaziale SpaceX, ha aumentato le sue donazioni dallo scorso luglio, mese in cui ha donato quasi 15 milioni di dollari a questo Super-PAC. Ad agosto, ha versato 30 milioni di dollari, lo stesso importo dello scorso settembre. L’uomo più ricco del mondo ha detto oggi su X che da questo pomeriggio fino a lunedì prossimo sarà nello stato chiave della Pennsylvania per tenere una serie di colloqui. «Se vuoi partecipare a uno dei miei discorsi, non devi pagare il biglietto d’ingresso. Devi solo aver firmato la nostra petizione a sostegno della libertà di parola e del diritto di portare armi e aver votato in queste elezioni», ha postato Musk su X. Si infiamma la corsa alla Casa Bianca.