Taiwan, la Cina accerchia l'isola con navi e aerei. Usa: "Seriamente preoccupati"

Continua a crescere la tensione tra Pechino e Taipei. La Cina ha avviato un’esercitazione attorno a Taiwan, con forze aeree, di terra, navali e missilistiche: si sta svolgendo in nove zone: due al largo della costa orientale, tre al largo della costa occidentale, una al nord e tre attorno alle isole controllate da Taipei. Le forze cinesi si concentrano su pattugliamenti di prontezza al combattimento mare-aria, la simulazione di blocchi di porti e aree chiave, di attacchi contro obiettivi marittimi e terrestri e sulla "acquisizione completa del campo di battaglia". Il ministro della Difesa taiwanese ha definito il comportamento cinese "irrazionale e provocatorio".

Quella cinese è una reazione al discorso pronunciato giovedì scorso dal presidente taiwanese Lai Ching-te, in cui aveva ribadito che la Cina non "ha alcun diritto di rappresentare Taiwan". Pechino aveva già risposto diplomaticamente definendo il discorso provocatorio e pericoloso, e poi aveva immediatamente mostrato i muscoli con l’esercitazione militare. Gli Stati Uniti, intanto, si sono detti "seriamente preoccupati". È quanto si legge in una nota diffusa dal dipartimento di Stato Usa, secondo cui "la risposta della Repubblica Popolare Cinese con provocazioni militari a un discorso annuale di routine (quello tenuto dal presidente taiwanese Lai Ching-te) è ingiustificata e rischia di provocare un’escalation".

Gli Stati Uniti sollecitano la Cina "ad agire con moderazione e a evitare ulteriori azioni che possano compromettere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione più ampia, essenziali per la pace e la prosperità regionale e di rilevanza internazionale". Gli Usa - prosegue la nota - continueranno a monitorare le attività della Repubblica Popolare e a coordinarsi con alleati e partner riguardo alle preoccupazioni comuni, "nel rispetto della loro politica di ’una sola Cinà, guidata dal Taiwan Relations Act, dai tre Comunicati congiunti e dalle Sei garanzie".