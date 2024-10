Germania, servizi segreti pronti al peggio: “La Russia può attaccare la Nato entro il 2030”

14 ottobre 2024 a

La Russia sarà in grado di attaccare il territorio della Nato entro il 2030. A sostenerlo è stato il capo dei servizi segreti esteri della Germania Bruno Kahl intervenendo in Parlamento a Berlino. «Le forze armate russe saranno in grado di sferrare un attacco alla Nato al più tardi entro la fine di questo decennio», ha detto in audizione al Bundestag. «Il Cremlino considera l’Occidente, Germania compresa, come un nemico», ha evidenziato Kahl citato dalla Dpa. L’obiettivo del presidente russo Vladimir Putin, ha sottolineato, non è diretto solo alla conquista dell’Ucraina, ma alla «costruzione di un nuovo ordine mondiale». Spiegando che «i servizi segreti russi agiscono senza scrupoli», Kahl ha detto che «un peggioramento della situazione è tutt’altro che improbabile».

Nel frattempo secondo l’Ufficio per la protezione della Costituzione (il servizio di intelligence interna tedesco), la Germania ha evitato per un pelo un incidente aereo a luglio, quando un pacco merci ha preso fuoco, forse a causa di un tentativo di sabotaggio dalla Russia. È stato solo grazie a una fortunata coincidenza che il pacco ha preso fuoco a terra, presso il centro logistico Dhl di Lipsia, e non durante il volo, ha dichiarato il presidente dell’Ufficio per la protezione della Costituzione, Thomas Haldenwang, durante un’interrogazione pubblica dei servizi segreti tedeschi al Bundestag. Altrimenti l’aereo si sarebbe schiantato, ha svelato Haldenwang. Secondo le informazioni della Dpa, la fortunata coincidenza è stata che il volo di proseguimento del pacco merci proveniente dagli Stati baltici è stato ritardato a Lipsia. Il pacco conteneva un dispositivo incendiario che si è incendiato sul posto e ha dato fuoco a un container. Gli ambienti della sicurezza ipotizzano che l’incidente sia legato a un sabotaggio russo.