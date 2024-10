Elon Musk show, sul palco con Donald Trump: "Combattete e votate"

06 ottobre 2024 a

«Forse hanno persino cercato di uccidermi» per non riconquistare la Casa Bianca. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, l’ex presidente Donald Trump, di nuovo a Butler, in Pennsylvania, per un comizio, fa leva sulle emozioni dei suoi sostenitori e suggerisce di nuovo che i suoi oppositori politici siano dietro all’attentato fallito del 13 luglio. Comizio al quale era presente anche Elon Musk. Il raduno si è tenuto, con misure di sicurezza rafforzate, nello stesso luogo in cui Trump è stato ferito all’orecchio destro e uno dei partecipanti al raduno, il pompiere Corey Comperatore, è stato ucciso quando un uomo armato ha aperto il fuoco. Il potenziale assassino, il ventenne Thomas Crooks, è stato colpito e ucciso da un cecchino dei servizi segreti.

«Torno a Butler per un messaggio: vinceremo le elezioni, renderemo l’America di nuovo grande», ha detto Trump durante il comizio. «Su questo stesso luogo - ha ricordato - un assassino a sangue freddo ha cercato di zittire me e il ’Maga', il più grande movimento nella storia del nostro paese. Ma per mano della provvidenza e per grazia di Dio quel criminale non è riuscito nel suo intento. Non ha fermato il nostro movimento».

Da parte sua, Musk - maglietta nera ’Occupy Mars’, cappellino con visiera e giacca nera - ha affermato che, se i sostenitori di Trump non faranno la loro parte, «queste saranno le ultime elezioni. La vera prova del carattere di qualcuno è il modo in cui si comporta sotto il fuoco nemico. Abbiamo avuto un presidente che non riusciva a salire una rampa di scale e un altro che mostrava il pugno chiuso dopo essere stato colpito. Il presidente Trump deve vincere per preservare la costituzione. Deve vincere per preservare la democrazia in America. Questa è una situazione in cui bisogna vincere».

«L’altra parte vuole togliervi la libertà di parola. Serve la libertà di parola per avere la democrazia», ha aggiunto Musk che ha detto più volte alle persone che guardano il comizio di registrarsi per votare e di assicurarsi che i loro amici e familiari facciano lo stesso. «Combattete, combattete, combattete. Votate, votate, votate», ha concluso. L’America Pac, sostenuta da Musk, ha speso quasi 14 milioni di dollari da agosto per gestire la campagna di Trump negli Stati contesi. Musk ha ambizioni politiche e di recente ha ventilato l’idea di dirigere una commissione per l’efficienza del governo, mentre Trump ha dichiarato che «assolutamente» prenderebbe in considerazione la possibilità di inserirlo nel suo gabinetto in una seconda amministrazione.