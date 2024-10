Jaffa, attentato terroristico: uomini armati in metro. Ci sono vittime e feriti

01 ottobre 2024 a

Nelle ore in cui l'Iran è passato all'azione e, per vendicare la morte di Hassan Nasrallah, ha bombardato Gerusalemme e Tel Aviv con centinaia di missili, a Giaffa (periferia di Tel Aviv) c'è stato un attacco terroristico. Sono sei, al momento, le vittime e otto i feriti. Lo riporta il «Times of Israel», secondo cui uno dei terroristi era armato di fucile d’assalto, mentre l’altro aveva un coltello.

La coppia ha sparato e accoltellato i civili sulla metropolitana, prima di proseguire a piedi, attaccando le persone che si trovavano su Jerusalem Street. La polizia ha fatto sapere che i due attentatori sono stati "neutralizzati". Il servizio ambulanza Magen David Adom ha riferito di aver prestato soccorso a diverse persone coinvolte nella sparatoria, alcune delle quali prive di sensi.