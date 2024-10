Israele, attacco di terra e raid in Libano: "Hezbollah preparava nuovo 7 ottobre"

01 ottobre 2024 a

Le incursioni di terra e i radi di Israele, la riposta dal Libano. Gli attacchi aerei nel quartiere Dahiyeh di Beirut durante la notte hanno preso di mira diversi siti di Hezbollah, tra cui stabilimenti di produzione di armi e altre infrastrutture militari, ha specificato in una nota l’esercito israeliano. Secondo la stessa fonte, ad entrare in azione per questa prima fase di raid mirati in Libano è stata la 98a divisione delle IDF, una formazione d’élite composta da unità di paracadutisti e commando, alla quale è stata affidata la guida dell’operazione terrestre notturna nel paese dei cedri. In precedenza, la novantottesima aveva operato per mesi nella Striscia di Gaza, durante la guerra contro Hamas.

Un portavoce dell’esercito israeliano ha inoltre sottolineato che «L’organizzazione terroristica Hezbollah costruisce intenzionalmente i suoi siti di produzione di armi e militari sotto il cuore di Beirut e li inserisce nei centri abitati della città», e in questo contesto, le forze armate con la Stella di David continuano a operare «per garantire il ripristino della sicurezza dello Stato di Israele e dei suoi cittadini». Intanto questa mattina, in una dichiarazione in lingua inglese, il portavoce dell’IDF Daniel Hagari ha spiegato che Hezbollah afferma che il gruppo terroristico stava pianificando di utilizzare i villaggi vicino al confine come «base di partenza per un’invasione in stile 7 ottobre nelle case israeliane». «Hezbollah - ha detto Hagari - ha trasformato i villaggi libanesi adiacenti ai villaggi israeliani in basi militari pronte ad attaccare Israele».

Intanto sono 10 i missili balistici lanciati in mattinata dal Libano sulla città di Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani. Alcuni dei razzi sono stati intercettati e almeno uno ha colpito la Route 6 vicino a Kafr Qasim. Un uomo di 54 anni è stato ferito moderatamente da schegge nell’attacco e viene portato al Beilinson Hospital, afferma il servizio ambulanze Magen David Adom. La polizia israeliana ha chiuso la Route 6.