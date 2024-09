Israele ammassa mezzi al confine con il Libano. Media: "Invasione imminente"

30 settembre 2024 a

L'ipotesi di un'azione terrestre in Libano è sempre più concreta e la tensione in Medio Oriente è alle stelle. Circa 100 veicoli militari israeliani, dai carri armati ai camion fino ai veicoli blindati per il trasporto del personale, sono visibili nelle immagini satellitari (fornite alla CNN e scattate ieri) in un luogo di raduno improvvisato in un campo a circa otto chilometri dal confine con la terra dei cedri. I mezzi delle Forze di Difesa di Tel Aviv hanno iniziato ad arrivare lì dopo il 26 settembre e i media hanno lanciato la notizia secondo cui l'invasione del sud del Paese è "imminente". Lo hanno detto ad Axios due funzionari israeliani, secondo cui l’operazione si concentrerà nelle località vicine al confine.

Le forze israeliane, intanto, hanno imposto una zona militare chiusa nell’area delle comunità di confine settentrionali di Metula, Misgav Am e Kfar Giladi. Lo ha scritto il Times of Israel. L’esercito ha affermato che la mossa segue una nuova valutazione. L’ordine è stato firmato dal capo del Northern Command, il maggiore generale Ori Gordin. "L’IDF chiarisce che l’ingresso in quest’area è severamente vietato", ha aggiunto.

Secondo quanto riferito dal quotidiano "Times of Israel", che cita un funzionario militare a conoscenza dei dettagli, uno degli obiettivi dell’operazione terrestre delle Idf sarà quello di rimuovere le postazioni di Hezbollah lungo il confine con Israele. Il funzionario ha aggiunto che il gabinetto di sicurezza del governo israeliano sta discutendo l’approvazione di un’operazione di terra presso il quartier generale militare di Kirya, a Tel Aviv.