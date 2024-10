Israele, sparatoria a Giaffa: "Attentato". E partono i missili dall'Iran

01 ottobre 2024 a

Il momento della risposta è arrivato. Le sirene d'allarme stanno suonando a Tel Aviv e nel centro di Israele. Lo conferma l'Idf, che in questa occasione ha inviato avvertimenti sui cellulari personali degli abitanti. Sono almeno 102 i missili lanciati dall’Iran verso lo Stato ebraico. Sulle emittenti televisive israeliane vengono mostrate le immagini dell’abbattimento di missili balistici terra-terra iraniani dal sistema di difesa aerea Arrow. Intanto, è arrivata anche la notizia di due attacchi, probabilmente terroristici, in Israele: uno in un centro commerciale di Tel Aviv, l’altro alla metropolitana leggera di Giaffa.

Almeno sette persone sono rimaste ferite nella sparatoria nel centro commerciale israeliano di Tel Aviv, secondo i soccorritori, in quello che la polizia ha definito un presunto attacco «terroristico». «Almeno sette sono rimasti feriti in due diversi siti», ha detto il capo del servizio medico di emergenza Magen David Adom, Eli Bin. «I paramedici stanno fornendo cure mediche a un numero di vittime in condizioni diverse», ha detto il servizio di emergenza. Le immagini delle telecamere di sorveglianza nella metropolitana leggera di Giaffa rivelano che almeno due terroristi, uno dei quali è stato visto armato di fucile d’assalto, hanno compiuto l’attacco a colpi di arma da fuoco. Le immagini - scrive il ’Times of Israel’ - mostrano i terroristi che escono dalla metropolitana leggera. Uno di loro ha aperto il fuoco sul corpo di un uomo a terra.

Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno dichiarato che l’attacco missilistico in corso contro Israele è una risposta all’uccisione del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, avvenuta la settimana scorsa, e a quella del leader di Hamas. «In risposta al martirio di (leader di Hamas) Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e (comandante delle Guardie) Nilforoshan, abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati (Israele)», hanno dichiarato le Guardie in un comunicato riportato dall’agenzia di stampa Fars.