Iran lancia 400 missili verso Israele e Biden ordina di intercettarli. Pasdaran: "Risposta? Attacchi demolitori"

01 ottobre 2024

Il Medio Oriente è in fiamme e il rischio di un coinvolgimento di altri Paesi nel conflitto è altissimo. L’ Iran ha lanciato circa 400 missili verso il territorio di Israele. Lo riferiscono fonti del quotidiano «Jerusalem Post». L'attacco è arrivato in risposta alle uccisioni del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e del suo generale Nilforooshan. L'Iran si è detto pronto a rispondere a qualsiasi rappresaglia da parte dello Stato ebraico. Lo si legge in una dichiarazione dei Guardiani della rivoluzione islamica. Nel frattempo il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc), in una dichiarazione, ha affermato che il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran ha approvato la decisione di colpire Israele.

La autorità di Israele hanno subito disposto la chiusura dello spazio aereo su tutto il territorio nazionale. Una "risposta legale, razionale e legittima agli atti terroristici" compiuti dallo Stato ebraico. È quanto affermato in una dichiarazione pubblicata su X dalla missione diplomatica di Teheran presso le Nazioni Unite. "Se il regime sionista osasse rispondere o commettere ulteriori atti di malevolenza, ne seguirebbe una successiva e schiacciante risposta. Si consiglia agli Stati regionali e ai sostenitori dei sionisti di separarsi dal regime", ha scritto.

Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno minacciato di effettuare "attacchi demolitori" se Israele risponderà a un attacco missilistico lanciato dalla Repubblica islamica. "Se il regime sionista reagisce alle operazioni iraniane, dovrà affrontare attacchi demolitori", hanno dichiarato le Guardie della Rivoluzione, l’esercito d’élite iraniano, in una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa Fars. Il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris stanno monitorando l’attacco con missili balistici lanciato dall’Iran contro Israele nella Situation Room della Casa Bianca, e sono costantemente aggiornati sulla situazione dai rispettivi staff in materia di sicurezza nazionale. Lo riferisce la presidenza degli Stati Unit. Biden ha anche ordinato alle Forze armate Usa di aiutare Israele a difendersi dagli attacchi, intercettando i missili lanciati dall’Iran.