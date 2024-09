Ufo, spunta la foto dell'oggetto abbattuto in Alaska. Gli esperti: "Piccolo pallone"

27 settembre 2024 a

a

a

Una foto poco nitida e una copia di una mail hanno riacceso i riflettori su uno degli episodi più controversi e misteriosi dello scorso anno. L'immagine, che in questi giorni sui social sta attirando l'attenzione di un numero molto alto di utenti, ritrae quello che sembra essere un Ufo cilindrico o circolare, ripreso nei cieli canadesi poco prima di essere abbattuto da un caccia statunitense nel febbraio 2023, al tempo dello scandalo del pallone spia cinese, che aveva aumentato il rischio di una crisi internazionale.

Nave "fantasma" russa spaventa l'Inghilterra: perché si rischia l'esplosione

L'oggetto venne all'inizio avvistato in Alaska, ma poi sconfinò nello spazio aereo canadese, facendo scattare l'allarme del Norad e muovere i jet. L'abbattimento, solamente dichiarato ma non dimostrabile perché dei rottami non si ha ancora notizia, fu solo uno delle tre operazioni. Prima, infatti, ci fu l’eliminazione di un pallone spia cinese che aveva attraversato indisturbato gli Stati Uniti.

Il sindaco di NY sotto accusa: "Reati federali". Bomba sulla campagna di Kamala

Una semplice coincidenza o piccola parte di una trama più complessa? Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al tempo fu chiarissimo e scacciò qualsiasi dubbio: “Nessuna relazione tra gli eventi”, disse riferendosi agli altri oggetti intercettati in quei giorni. La foto, pubblicata dal network canadese CTVNews, contribuisce però a sollevare nuovi interrogativi. L’immagine mostra un semicerchio, bianco e più scuro nella parte esterna. Gli esperti intercettati parlano di un "piccolo pallone metallico con un carico utile a rimorchio", si legge in un articolo di Repubblica.