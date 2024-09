Libano, l'avvertimento degli Usa a Israele: "In alcun caso". Cosa non devono puntare

24 settembre 2024 a

La tensione in Medio Oriente è alle stelle. Gli Stati Uniti hanno avvertito Israele di non colpire le infrastrutture statali del Libano nel corso dei raid contro Hezbollah. Lo apprende l’emittente israeliana Channel 12, secondo cui gli Usa hanno chiesto a Tel Aviv di non danneggiare in alcun caso le infrastrutture e/o i beni dello stato sovrano del Libano. Gli Usa hanno detto a Israele di "distinguere il più possibile" tra Hezbollah e Libano, riferisce il canale televisivo. Funzionari statunitensi due giorni fa avevano dichiarato alle loro controparti israeliane di sostenere le azioni dell’Idf contro Hezbollah, avvertendo tuttavia che la "linea rossa" degli Stati Uniti era che Israele non facesse "consapevolmente e deliberatamente" nulla che potesse portare a una guerra totale.

Intanto, stando a quanto riportato da due funzionari israeliani e un diplomatico occidentale al sito di notizie Axios, Hezbollah avrebbe chiesto all’Iran, suo alleato, di attaccare Israele mentre le Idf intensificano i loro raid sul sud del Libano, ma finora Teheran ha "espresso riserve". Secondo le fonti, gli iraniani avrebbero spiegato che "il momento non è giusto" perché il presidente Masoud Pezeshkian è attualmente a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Stando sempre ad Axios, Hezbollah avrebbe chiesto alla Repubblica islamica di attaccare come parte della rappresaglia per l’uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuta a Teheran due mesi fa. Le fonti sostengono che "gli iraniani hanno espresso riserve sull’unirsi ora alla lotta contro Israele e non hanno dato una risposta positiva".