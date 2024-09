Usa, uno scandalo travolge Robert F. Kennedy e una giornalista di New York

21 settembre 2024 a

a

a

Nuovo scandalo per Robert F. Kennedy, che il mese scorso ha sospeso la sua campagna per la Casa Bianca dando il suo endorsement a Donald Trump. Mentre era ancora candidato alla presidenza, il nipote di Jfk avrebbe infatti avuto una relazione con una nota giornalista del New York magazine. Il giornale newyorkese ha infatti reso noto che Olivia Nuzzi ha ammesso di «aver avuto una relazione personale con una persona in passato di rilievo della campagna 2024 mentre lei stava coprendo la campagna». E di aver per questo messo in aspettativa la giornalista in attesa di una «revisione indipendente». Non viene specificato il nome del candidato, ma fonti informate hanno confermato alla Cnn che si tratta dell’ex candidato indipendente, spiegando che la natura era di natura affettiva, con uno scambio di messaggi digitali e nessun coinvolgimento fisico.

Kennedy Jr crolla nei consensi. Ma resta ancora decisivo per far vincere Trump

«Mr Kennedy ha incontrato Olivia Nuzzi una sola volta nella sua vita per l’intervista che lei aveva richiesto che poi è risultato essere un pezzo di attacchi», ha precisato alla Cnn un portavoce dell’avvocato no-vax. Ma Nuzzi, in un’altra dichiarazione alla Cnn, ammette che la sua relazione con la persona intervistata è diventata «personale» e si rammarica di non aver comunicato questo alla sua testata. «All’inizio dell’anno, la natura di alcune comunicazioni tra me e una persona che avevo intervistato è diventata personale - ha detto la giornalista - durante questo periodo io non ho scritto direttamente di questa persona, né l’ho usata come fonte. La relazione non è mai stata fisica ma avrei dovuto renderla nota per evitare un conflitto di interessi. Io mi rammarico profondamente per non averlo fatto e mi scuso con le persone che ho deluso, in particolare i miei colleghi».

Inquietanti limiti del Secret Service: quello al golf era un evento privato

Kennedy dal 2014 è sposato con l’attrice Cheryl Hines che non ha finora voluto commentare la vicenda. Il direttore del New York magazine, David Haskell, in una comunicazione allo staff ha detto di essere stato informato solo »qualche giorno fa« della relazione che Nuzzi ha avuto con Kennedy, iniziata a dicembre - dopo che l’intervista è stata pubblicata a novembre - e è finita ad agosto.