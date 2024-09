Kamala Harris, il giallo sugli orecchini auricolari: "Li ha usati" nel dibattito

11 settembre 2024 a

Giallo dopo il primo dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris. L’ex presidente degli Stati Uniti e la vicepresidente, candidati alla Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo 5 novembre, si sono affrontati per la prima volta ieri sul palco del National Constitution Center di Philadelphia, in Pennsylvania, nel primo duello presidenziale dopo il ritiro della candidatura di Joe Biden. Sono state molte le analisi sul faccia a faccia, ma a guadagnare terreno oggi è anche una teoria che è stata lanciata dagli utenti sui social.

Già pochi minuti dopo la fine del dibattito, su X sono comparsi diversi post secondo cui la vice di Joe Biden avrebbe indossato orecchini acustici. Secondo questa ipotesi apparsa in rete, Kamala Harris avrebbe ricevuto indicazioni attraverso questa particolare apparecchiatura nel botta e risposta con Donald Trump. Molti sostenitori del tycoon hanno infatti pubblicato due immagini a confronto. Nella prima un orecchino di perla indossato da una persona, nella seconda quello indossato dalla candidata dem. Stando a questa ricostruzione, i due gioielli sarebbero lo stesso prezioso-auricolare.

Gli orecchini indossati da Harris ricordano vagamente un paio di “audio earrings” venduti su Kickstart, per la precisione i “NOVA H1”, realizzati dall’azienda tedesca Icebach Sound Solutions. Questo gioiello ha una clip per agganciarsi all’orecchio e una perla al cui interno è compresa la tecnologia necessaria per sentire la musica e le conversazioni. Nonostante la somiglianza, che ha fatto scatenare il popolo dei social, Harris ha indossato un paio di orecchini a cerniera con perla della collezione “hardwear” del brand Tiffany & Co.