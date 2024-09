Usa, occhi puntati su Harris e Trump. Clinton suggerisce una strategia alla dem

08 settembre 2024 a

C’è molta attesa per l’evento clou della prossima settimana, il primo dibattito tv tra Kamala Harris e Donald Trump che si terrà martedì 10 settembre su Abc News. Dalla candidata democratica ci si aspetta una performance molto energica, che riesca a spostare in maniera significativa il barometro dei sondaggi, che la vedono al momento appaiata all’ex presidente il molti stati chiave. Trump d’altro canto è dato per vincente dai bookmaker, nonostante Harris abbia fatto grandi passi in avanti.

Un dibattito che avverrà alla vigilia di un altro appuntamento importante per gli americani, quello dell’11 settembre, anniversario degli attentati alle torri gemelle. In quell’occasione Biden e Harris terranno la consueta commemorazione a New York. Altro evento sarà la visita, sempre negli Stati Uniti, del premier britannico Keir Starmer, la prima dal suo nuovo mandato. Usa e Gb affronteranno insieme i temi caldi dell’agenda internazionale, in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Da segnalare anche la visita di Papa Francesco che proseguirà la prossima settimana con tappe a Timor Est e a Singapore.

Per avere la meglio su Donald Trump al dibattito del 10 settembre, Kamala Harris dovrebbe giocare il contropiede e «adescare» il candidato repubblicano prima che lo faccia lui. È questa la strategia che l’ex segretario di Stato degli Stati Uniti Hillary Clinton ha consigliato alla candidata democratica alla presidenza. «Non dovrebbe farsi adescare. Dovrebbe adescarlo lei. Può abboccare», ha detto in un’intervista al «New York Times». Trump «cercherà solo di demolire (Harris), con la sua solita strategia», ha aggiunto, suggerendo alla candidata democratica di passare lei all’attacco.