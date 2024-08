Elezioni Usa, Donald Trump contro Kamala Harris: "Minaccia alla democrazia"

31 agosto 2024 a

«È una minaccia alla democrazia» la candidatura di Kamala Harris alla presidenza degli Stati Uniti, «cosa le dà il diritto di candidarsi alla presidenza?». Lo scrive l’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano Donald Trump sul suo social, descrivendo Harris come «la candidata presidenziale più debole della storia in materia di criminalità». Trump l'accusa poi di aver «permesso a milioni di persone di attraversare i nostri confini, molte provenienti da prigioni, istituti psichiatrici e, anche, terroristi, arrivando a livelli mai visti prima».

Trump ha anche annunciato che voterà contro la proposta di legge sulla libertà di aborto in Florida. Confermando la sua posizione sul fatto che le donne hanno bisogno di «più tempo» di sei settimane per decidere se abortire, Trump ha detto in un’intervista a Fox News che «i democratici sono radicali» e per questo non poteva sostenere l’emendamento alla Costituzione riguardo all’interruzione di gravidanza. L’emendamento proposto tramite referendum impedirebbe le restrizioni all’aborto prima della vitalità fetale, intorno alla 24esima settimana di gravidanza, garantendo eccezioni per proteggere la salute della madre.