Libano, raffica di razzi da Hezbollah. E Israele schiera i caccia nella notte

Il recente scambio di fuoco tra Israele e Hezbollah non ha messo a tacere le voci di un'espansione del conflitto. Il Medio Oriente è una polveriera pronta a esplodere. Oltre 50 razzi sono stati lanciati dal Libano nella zona dell’Alta Galilea e a Kiryat Shmona, nel nord di Israele, durante la notte. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). Circa 20 razzi sono stati lanciati intorno tra l’una e le 2:30 (le 3:30 in Italia), la maggior parte dei quali è stata intercettata dai sistemi di difesa aerea, sebbene alcuni abbiano colpito Kiryat Shmona, causando danni. In particolare, un razzo ha colpito un edificio e un altro ha colpito un marciapiede a Kiryat Shmona, provocando danni ingenti.

Intorno alle 5:30 (le 6:30 in Italia), una raffica di altri 30 razzi è stata lanciata dal Libano, secondo l’esercito, che afferma che alcuni sono stati intercettati e i rimanenti hanno colpito aree aperte. Non ci sono stati feriti negli attacchi, che sono stati rivendicati dal movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah come vendetta per un attacco israeliano avvenuto ieri nella città libanese di Froun, dove, secondo le autorità locali, tre soccorritori sono stati uccisi. Le Idf hanno riferito che i caccia hanno colpito edifici utilizzati da Hezbollah ad Aitaroun, Maroun al-Ras e Yaroun nel Libano meridionale durante la notte, pubblicando i filmati degli attacchi.