Gaza, il capo di Hamas Sinwar "se ne frega delle sofferenze": il documento nel pc

Il capo di Hamas, Yahya Sinwar, intende prolungare la guerra e la sofferenza dei civili a Gaza per migliorare la sua posizione nei negoziati sul cessate il fuoco e garantire che il suo gruppo terroristico possa ricostituire la propria potenza militare. È quanto emerge da un documento trovato nel computer del terrorista e visionato dal quotidiano tedesco Bild, che descrive anche come la sofferenza degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri a Gaza debba essere usata per esercitare pressione sull’opinione pubblica israeliana.

Solo pochi giorni fa era stata fatta circolare la notizia secondo cui "il 90%" dell'accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri dal 7 ottobre scorso nell'enclave palestinese è stato definito. Tre i punti salienti dell'intesa: l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza, uno scambio di prigionieri e il ritiro graduale delle forze israeliane dalla Striscia. "Queste sono principalmente le tre componenti dell'accordo - ha detto un alto funzionario Usa ai giornalisti - L'intesa è fatta in totale di 18 paragrafi. Quattordici sono conclusi".

Secondo il reportage pubblicato dal quotidiano tedesco, il documento descrive anche come l’opinione pubblica internazionale debba essere manipolata contro Israele e come i paesi arabi dovrebbero essere indotti a proteggere Hamas da ulteriori incursioni delle Forze di Difesa israeliane a Gaza, chiamandoli a schierarsi lungo il confine della striscia dopo il completamento della prima fase del cessate il fuoco, attualmente in fase di negoziazione. Il documento, approvato personalmente da Sinwar, rivela che il gruppo terrorista palestinese non mira a una rapida fine della guerra né si preoccupa minimamente per le sofferenze dei palestinesi nella striscia di Gaza, che non vengono nemmeno menzionate.